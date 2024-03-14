В Белгороде закрыли торговые центры 3 14.03.2024, 20:20

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Город подвергся третьему обстрелу за день.

Власти Белгородской области приняли решение закрыть торговые центры в региональной столице из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, об этом массово просили местные жители.

«Самое главное — это вопрос безопасности. Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали», — сказал он, уточнив, что ограничения будут действовать как минимум до конца дня, однако их могут продлить в зависимости от «оперативной обстановки».

Белгород подвергся третьему обстрелу за день. По словам Гладкова, система ПВО сбила 11 воздушных целей на подлете к городу. Пострадали и были госпитализированы два человека: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — нижних конечностей. Также получило повреждения коммерческое предприятие: осколками посечены здание, грузовой автомобиль и спецтехника. Во дворе частного домовладения обрушилась стена летней кухни.

Жертвами первых двух обстрелов Белгорода стали два человека, еще 17 пострадали. Мужчина и женщина погибли, передвигаясь на своих личных автомобилях. Гладков призвал воздержаться от передвижения на транспорте во время атак. По словам губернатора, силы ПВО сбили десять воздушных целей на подлете к городу. В самом Белгороде восемь многоквартирных домов и три частных домовладения получили повреждения, кроме того, осколками посекло 13 автомобилей.

Накануне воюющие на стороне Украины «Легион „Свобода России“», «Сибирский батальон» и «Русский добровольческий корпус» анонсировали удары по Белгороду и Курску. Они попросили жителей покинуть эти регионы и призвали местные власти эвакуировать население других городов Курской и Белгородской областей во избежание жертв среди гражданских.

До этого украинские диверсанты атаковали Белгородскую и Курскую области 12 марта. Они заявили о прорыве границы. В качестве подтверждения было выложено видео якобы из села Теткино в Курской области, однако впоследствии выяснилось, что оно было снято в украинском селе Рыжевка Сумской области Украины.