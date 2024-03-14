Повстанцы: Оккупанты бьют по местным жителям и домам в России так же, как в Украине 2 14.03.2024, 22:40

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Российские войска наносят удары по домам и людям в Курской и Белгородской областях.

Представитель Легиона Свобода России доброволец Алексей Барановский рассказал в комментарии LIGA.net, что в Курской и Белгородской областях, где продолжаются боевые действия, российские войска ведут себя так же, как и в Украине. По его словам, оккупантам «безразлично людей и гражданские объекты».

«Они ведут себя точно так же, как и на территории Украины. То есть абсолютно не учитывают разрушения, угрозу мирному населению. Если они думают, что мы на какой-то улице, например, находимся, начинают туда наваливать из всех видов оружия. И минометами, и артиллерией, всем», – сказал Барановский.

Бывает, что армия ВС РФ не находит бойцов Легиона, но все равно бьют по жилым домам и людям, добавил он.

Спикер ЛСР заявил, что путинской армии все равно как на Украину, так и на свою Родину.

«Это вот такой стиль ведения боевых действий. Пушечное мясо и выжженная земля – это все их «военное искусство», – резюмировал Барановский.