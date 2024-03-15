Большие жертвы: Охлобыстин сделал прогноз для россиян 20 15.03.2024, 8:33

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Скандальный актер выступил с «пламенной» речью.

Скандально известный путинист-актер и в прошлом сценарист из Иван Охлобыстин выступил на концерте в поддержку президента России Путина.

Путинист сделал ряд заявлений. Так, во время своей речи на концерте, Охлобыстин заявил, что Россия должна готовиться в большим жертвам.

«Только сейчас мы начинаем понимать масштабы происходящего в мире. Это тектонический излом истории. И так уж получилось, что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Но нам это по силам. Потому что мы русские, с нами Бог», — заявил Охлобыстин.

Напомним, ранее известный своими шовинистическими взглядами актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин осудил скандального певца-путиниста Филиппа Киркорова за его недавнюю «покаянную» поездку в Донбасс.