FAS: Под Осиповичами создана база хранения ядерного оружия 8 15.03.2024, 8:37

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Что показали спутниковые снимки и утечка документов.

Военный склад в центральной Беларуси недавно был модернизирован с дополнительными периметрами безопасности и точкой доступа, что указывает на то, что он может быть предназначен для размещения российских ядерных боеголовок для поставленных Беларуси ракетных установок «Искандер», сообщает Федерация американских ученых (FAS).

Модернизированный корпус расположен внутри существующего военного склада к востоку от города Осиповичи. Утечка документов на Discord показала, что в феврале 2023 года ЦРУ сообщило, что «старший офицер Министерства обороны России проинспектировал объект в окрестностях Осипивичей на предмет возможной модернизации», который будет служить «хранилищем ядерных боеголовок в Беларуси». (см. отрывок из просочившегося отчета ЦРУ ниже).

На спутниковом снимке, предоставленном компанией Maxar Technologies, видно, что часть депо возле Осиповичей с тех пор была модернизирована и оборудована периметром безопасности из четырех ограждений и крытой охраняемой точкой доступа (см. изображение ниже).

Спутниковые снимки показывают, что строительство объекта началось примерно во время предполагаемого визита высокопоставленного российского чиновника. Модернизация продвигалась медленно, с первоначальным строительством двухуровневого периметра безопасности. Этого было бы недостаточно для хранения ядерных боеголовок. В октябре 2023 года началось строительство нового периметра внутри существующего периметра безопасности, а на снимке Maxar, сделанном в конце января 2024 года, видно, что в общей сложности имеется четыре периметра безопасности. Конструкция добавленного периметра свидетельствует о необходимости раскопок в поисках того, что потенциально может быть кабелями и различными датчиками. Деревья внутри нового внутреннего периметра также были расчищены примерно на 20 метров от ограждения.

Если это так, то эти модернизации будут больше напоминать уровень физической защиты, который российские власти потребуют для хранения ядерного оружия, делают вывод в FAS.

В заявлениях России и Беларуси за последние два года неоднократно утверждалось, что ядерное оружие было доставлено в Беларусь, но ранее не было явных доказательств того, что объекты были подготовлены для этой цели.

Ранее под заголовком «Российское ядерное оружие теперь в Беларуси» издание Foreign Policy сообщило, что «западные чиновники», включая министра обороны Литвы, «подтвердили новость о его размещении». В статье говорится, что «высокопоставленный литовский дипломат и другие западные чиновники сообщили журналу Foreign Policy, что Россия построила в Беларуси специальные хранилища и железнодорожные системы для потенциального размещения ядерного арсенала».

Остается неясным, относятся ли эти подтверждения к пусковым установкам, способным нести ядерное оружие, или к реальным боеголовкам для этих пусковых установок. Но модернизация на складе в Осиповичах демонстрирует функции безопасности, которые потенциально могут соответствовать модернизациям, необходимым для хранения ядерных боеголовок на том же объекте, который, по-видимому, инспектировал российский представитель Минобороны год назад, предполагают авторы статьи.

Если ядерные боеголовки действительно были переброшены в Беларусь, это не дает России значительного военного преимущества в Восточной Европе, говорится в статье. Россия уже имеет модернизированные хранилища ядерного оружия в Калининграде и уже давно имеет возможность наносить удары по странам НАТО с помощью ядерного оружия. Вместо этого, похоже, что это развертывание призвано нервировать самые восточные страны-члены НАТО и подчеркнуть статус России как ядерной державы, делают вывод авторы материала.