закрыть
15 марта 2024, пятница, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гойда на сцене

1
  • Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»
  • 15.03.2024, 11:00
  • 1,546
Гойда на сцене
Иван Охлобыстин

Охлобыстин идет «спасать мир».

Иван Охлобыстин призвал россиян смириться с большими жертвами ради спасения мира.

«Только сейчас мы начинаем понимать масштабы происходящего в мире. Это тектонический излом истории. И так уж получилось, что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. <…> Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Но нам это по силам. Потому что мы русские, с нами Бог».

Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко