Гойда на сцене

Гойда на сцене1
- Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»
- 15.03.2024, 11:00
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Охлобыстин идет «спасать мир».
Иван Охлобыстин призвал россиян смириться с большими жертвами ради спасения мира.
«Только сейчас мы начинаем понимать масштабы происходящего в мире. Это тектонический излом истории. И так уж получилось, что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. <…> Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Но нам это по силам. Потому что мы русские, с нами Бог».
Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»