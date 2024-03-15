Гойда на сцене 1 Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»

15.03.2024, 11:00

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Иван Охлобыстин

Охлобыстин идет «спасать мир».

Иван Охлобыстин призвал россиян смириться с большими жертвами ради спасения мира.

«Только сейчас мы начинаем понимать масштабы происходящего в мире. Это тектонический излом истории. И так уж получилось, что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. <…> Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Но нам это по силам. Потому что мы русские, с нами Бог».

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