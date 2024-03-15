BILD: На границе между Россией и Украиной идут настоящие общевойсковые бои 5 15.03.2024, 11:31

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иллюстративное фото

Наиболее острая ситуация сложилась в районе города Грайворон.

Добровольческие формирования россиян в составе ВСУ третий день продолжают атаки на приграничные регионы России и ведут тяжелые бои с войсками ВС РФ, пишет BILD.

О своем участии в операции сообщает легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон».

Российские пропагандисты сообщают, что самая сложная ситуация сложилась в районе города Грайворон, который находится рядом с украинской границей.

В частности, добровольцам, по всей видимости, удалось перебросить подразделения в район боевых действий к селу Козинка на вертолете.

Российские Z-блогеры, в свою очередь, отмечают, что на границе идут «настоящие общевойсковые бои», а на стороне ВСУ сражаются «хорошо обученные войска». В другом сообщении говорится, что «противник наносит удары всеми видами вооружения: артиллерией, РСЗО и беспилотниками».

В то же время в социальных сетях появляются видео, на которых мирные жители приграничных с Украиной районов пытаются эвакуироваться — на роликах видно, что машины уезжают одна за другой.

Добровольцы, которые воюют в составе ВСУ, заявили, что в пятницу, 15 марта, на границе ожидаются самые ожесточенные бои. Они призывают мирное население покинуть приграничные районы.