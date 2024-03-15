Россияне льют зеленку в урны и поджигают избирательные участки 1 15.03.2024, 15:37

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Путину испортили спектакль.

В России Путину смазали «перевыборы»: уже на пяти участках страны избиратели влили зеленку и чернила в урны для голосования. Начались и поджоги урн.

Телеграм-канал «МО» насчитал 5 инцидентов по всей России, когда пришедшие на избирательные участки граждане вылили красящееся вещество в урны для голосования.

В Ростове и Карачаево-Черкесии бюллетени испортили чернилами, на двух участках в Воронежской области в урну вылили зеленку.

В Москве на избирательницу возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствованию осуществлению избирательных прав (ст. 141 УК РФ). Она вылила в урну зеленку и выкрикивала проукраинские лозунги, пишет BAZA. Еще одна москвичка подожгла избирательную урну.

Также появилась информация, что в Петербурге на избирательном участке бросили коктейль Молотова.