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Россияне льют зеленку в урны и поджигают избирательные участки

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  • 15.03.2024, 15:37
  • 2,926
Россияне льют зеленку в урны и поджигают избирательные участки

Путину испортили спектакль.

В России Путину смазали «перевыборы»: уже на пяти участках страны избиратели влили зеленку и чернила в урны для голосования. Начались и поджоги урн.

Телеграм-канал «МО» насчитал 5 инцидентов по всей России, когда пришедшие на избирательные участки граждане вылили красящееся вещество в урны для голосования.

В Ростове и Карачаево-Черкесии бюллетени испортили чернилами, на двух участках в Воронежской области в урну вылили зеленку.

В Москве на избирательницу возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствованию осуществлению избирательных прав (ст. 141 УК РФ). Она вылила в урну зеленку и выкрикивала проукраинские лозунги, пишет BAZA. Еще одна москвичка подожгла избирательную урну.

Также появилась информация, что в Петербурге на избирательном участке бросили коктейль Молотова.

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