Припятский прогиб 11 Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

15.03.2024, 16:30

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Лукашенко опять взялся за карты.

У Лукашенко особые отношения с картами и метками на них, что мы отчетливо увидели в 2022 году. Теперь мы видим это снова, только теперь у него в голове карта сокровищ.

Сегодня он провел большое совещание по состоянию и развитию минерально-сырьевой базы в стране. Особенно он зацепился за «сундук с сокровищами» — новые месторождения нефти — которые, непонятно есть или нет их вообще, но карта у Лукашенко есть точно. Он сказал, что в Беларуси «неплохо» изучили природные богатства на поверхности, а вот под землей у нас все глухо.

Уже три года Лукашенко неустанно ищет нефть на Припятском прогибе, но все никак ее не увидит. Вот вам и меточка на карте, осталось только шаги отмерять от ближайшей сосны и копать, пока не доберемся до нужных нам месторождений.

Лукашенко говорит об этом уже не в первый раз, так почему там до сих пор ничего не нашли? Либо приказ копать был не таким уж приказом, либо ее там просто нет. В любом случае, сегодня он сильно много внимания уделил этим поискам, потому что «цены на полезные ископаемые год от года растут. А мы вместо того, чтобы шевелиться и взять то, что буквально лежит под ногами, безропотно платим» (в чей огород камень?).

Нужно срочно вклиниться на мировой рынок с новыми объемами нефти, цена на которую и правда растет, в том числе из-за санкций. А чем мы, по мнению Лукашенко, не хороший рынок, который мог бы продвинуть выгодное предложение? Одного экспорта калия, который принадлежит только нам на самом деле, уже не хватает, поэтому нам нужен извечный спор с Россией и по калию, и по нефти.

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