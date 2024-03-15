В Гомеле украинку приговорили к девяти годам колонии за «шпионаж» 3 15.03.2024, 19:34

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Суд проходил в закрытом режиме.

Гомельский областной суд в закрытом режиме вынес приговор гражданке Украины Наталье Захарченко. Как стало известно «Радыё Свабода», по статье «шпионаж» ей присудили девять лет заключения.

О приговоре журналисты узнали из своих источников. Также эту информацию подтвердили знакомые Натальи из Чернигова.

Известно, что, в дополнение к сроку в колонии, суд постановил конфисковать у Натальи микроавтобус.

Вместе с украинкой судили ее подругу, белоруску из Мозыря Ларису Крупу. За «недонесение о преступлении» она получила штраф в размере 100 базовых величин (4 тысячи белорусских рублей).

Процесс над украинкой, жительницей Чернигова Натальей Захарченко и ее подругой начался 15 февраля в Гомельском областном суде. Обстоятельства обвинения не известны, как и детали процесса - суд был закрыт.

Наталья Захарченко после начала полномасштабного вторжения регулярно ездила из Чернигова в Мозырь через Польшу. Она перевозила вещи, людей, домашних питомцев. Белорусы и украинцы охотно пользовались ее услугами, так как после 24.02.2022 граница с Беларусью была закрыта.

В начале июля 2023 года Наталья в очередной раз поехала в Беларусь и исчезла. Позже оказалось, что ее задержали и она в СИЗО.