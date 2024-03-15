Зеленский с Будановым определили самые уязвимые места России 15.03.2024, 20:49

Президент Украины сегодня провел важные военные совещания.

Президент Украины Владимир Зеленский провел военные совещания, во время которых были определены самые уязвимые места России и дальнейшие действия украинской стороны.

В частности, на встрече присутствовали глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов и другие известные лица среди военного руководства Украины.

- Сегодня были важные военные совещания. Во-первых, заслушал доклад Главкома Александра Сырского. Утром он вернулся с Авдеевского направления и рассказал о ситуации там, на месте, и на других ключевых участках фронта, - отметил Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, согласовали дальнейшие действия.

- Во-вторых, вместе с Главкомом, начальником ГШ Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, председателем СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили самые уязвимые места врага, те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить, - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны.

Кроме того состоялось совещание с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения этих и других будущих операций.

- В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа, - отметил Зеленский.