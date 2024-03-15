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На аэродроме около Зябровки заметили передвижение военной техники и ракетное оборудование

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  • 15.03.2024, 21:40
  • 1,738
На аэродроме около Зябровки заметили передвижение военной техники и ракетное оборудование

Видеофакт.

В Сети появилось видео передвижения военной техники и ракетное оборудование на аэродроме около Зябровки (Гомельская области).

На видео, снятом 14 марта, попало передвижение бронетранспортеров на подъезде к аэродрому, который используется российскими войскамиhttps://charter97.org/ru/news/2023/6/4/550630/, подчеркивает «Флагшток».

На взлетном поле стоит вертолет, видны ракетные установки и радиолокационное оборудование.

Видеотчетом в своих соцсетях поделился Владимир Габров — руководитель военизированного клуба из Речицы. Комментируя видео, он сообщает о взаимодействии с силами ССО.

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