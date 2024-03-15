Российский рубль обвалился на фоне «выборов» в РФ 1 15.03.2024, 22:41

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Рынок явно чего-то ожидает.

Российский валютный рынок встретил очередные президентские выборы заметным падением курса рубля.

На торгах Московской биржи в пятницу, 15 марта, доллар подорожал на 1,18 рубля, или 1,29% — максимальную величину более чем за три месяца. Курс евро прибавил 1,42 рубля и добрался до отметки 101,22 — самой высокой с начала января, отмечает The Moscow Times.

По итогам недели доллар подорожал на 2,5% — рекордно с августа прошлого года, а в паре с евро рубль пережил худшую неделю с декабря (+2,3%).

«Рынок явно чего-то боится», — подчеркивает Евгений Суворов, экономист ЦентроКредитБанка и автор MMI. Популярная версия, отмечает он, заключается в том, что после выборов «рубль отпустят»: ЦБ и Минфин сократят либо прекратят продажу валюты из резервов, с помощью которой «сбили температуру» у рубля осенью, когда доллар взлетал выше 100 рублей.

Вместе с рублем падают российские государственные облигации, с помощью которых правительство закрывает дефицит бюджета. Индекс RGBI, отражающий котировки ОФЗ, в пятницу обвалился до минимума с апреля 2022 года — 116,03 пункта. Доходности всех долговых бумаг правительства РФ подскочили выше 13%. А распродажа сопровождалась повышенными объемами торгов — 12–18 млрд рублей, отмечает аналитик ПБС Дмитрий Грицкевич.

«Давление на рубль продолжает оказывать вероятное сокращение экспорта в количественном выражении», — считает аналитик БКС Дмитрий Бабин: на фоне проблем с расчетами через банки Турции, Китая и ОАЭ экспортные доходы российской экономики в начале года откатились на трехлетние минимумы. По данным ЦБ, продажа товаров за рубеж принесла в страну лишь $28,9 млрд — на 14% меньше, чем годом ранее. Нехватка валюты «усугубляется возросшими бюджетными расходами, а также сохранением относительно большого оттока капиталов за рубеж», указывает Бабин.

Одновременно рынок опасается дополнительных расходов бюджета, указывает Суворов: в предвыборном послании Федеральному собранию Путин раздал обещаний на 12 триллионов рублей, а это значит, что властям нужно найти и заливать в экономику по 2 трлн рублей дополнительных денег ежегодно.

Провалив почти все ключевые обещания четвертого срока — от снижения бедности до демографии — Путин идет на пятый с новым пакетом национальных проектов, с помощью которого правительство обещает добиться роста экономики на 20% за 6 лет.

Но ключевой риск для России — это неопределенность, отмечает Софья Донец, экономист «Ренессанс Капитала». Военная экономика живет за счет резервов, указывает она, но этот источник постепенно близится к исчерпанию: из $113,5 млрд свободных денег ФНБ за два года войны было потрачено больше половины — $57,6 млрд.

Военные расходы уже съедают треть бюджета, чего не было ни разу со времен СССР, но останавливаться Путин не планирует: он готовится к долгой войне с Западом и на пятом сроке хочет перекроить мировой порядок под свои пожелания, рассказали Bloomberg пять знакомых с ситуацией источников. По их словам, даже если война с Украиной закончится, отношения Москвы с Западом легко восстановить не удастся.