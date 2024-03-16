«Казинку и Глотово взяли, по Грайворону ездят» 3 16.03.2024, 8:51

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ГУР перехватило разговор россиянина о боях в Белгородской области.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало запись телефонного разговора россиянина, проживающего в Грайворонском районе Белгородской области.

Он утверждает, что добровольцы взяли под свой контроль несколько сел и уже прорвались в город Грайворон Белгородской области РФ.

Видео 15 марта было опубликовано на канале украинской разведки в Telegram.

Россиянин подтвердил, что люди массово бегут из-под Грайворона, где идут тяжелые бои. Судя по его словам, добровольцы продвинулись вперед и взяли под контроль несколько населенных пунктов.

«Они уже, говорят, уже в это, в Грайвороне. Проводятся меры. Вот сейчас соседка уезжает, все уезжают… Машин колонна идет, которая со стороны Грайворона. Столько машин идет! Говорят, они уже по улице Мира ездят! Казинку они взяли уже! Вот эти деревни: Казинки, Глотово. Они там катают… Сейчас вертолеты пролетели. Может там их шуганут, туда-сюда», - сообщил местный житель.

В ночь на 12 марта российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, (начали большую операцию на границе Курской и Белгородской областей РФ https://charter97.org/ru/news/2024/3/15/587660/). В ней участвуют воины «Русского добровольческого корпуса» (РДК), Легиона «Свобода России», а также «Сибирского батальона».