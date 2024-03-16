В России массово поджигают избирательные участки 4 16.03.2024, 9:01

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И обливают йодом и зеленкой.

Как минимум шесть попыток поджога произошли на избирательных участках в разных регионах России. Еще девять участков облили зеленкой, йодом или чернилами.

Всего The Moscow Times насчитал более 15 подобных инцидентов в первый день голосования.

На участке в Марьине пожилая москвичка подожгла будку для голосования, после чего начала снимать процесс на телефон.

В Санкт-Петербурге 21-летняя девушка бросила коктейль Молотова в 358-ю школу, где с утра работают два избирательных участка.

Еще одна попытка поджога произошла в городе Когалым на избирательном участке № 484. Женщина попыталась поджечь ящик для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью.

В Иваново на избирательном участке в школе пожилая женщина подожгла урну для голосования.

В подмосковном городе Мытищи 83-летняя женщина облила бензином и подожгла кабинку для голосования на участке № 1699. Пострадавших нет.

В Свердловской области в городе Асбест подожгли вход в здание, где находился участок. Пожар потушили, никто не пострадал.

В Челябинске 80-летняя пенсионерка подожгла блок фейерверков, который находился у нее в сумке. «В помещении начался салют», — рассказал очевидец.

Кроме того, урны для голосования массово обливали зеленкой. Такие случаи произошли в Москве (дважды), Симферополе, Ростове, Карачаево-Черкесии, Борисоглебске, Волжском, Лыткарино и Сочи.

В Удмуртии сотрудница избирательной комиссии попыталась залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней, сообщает «РИА Новости». Женщину остановили другие члены комиссии и сотрудник полиции.

Общее число поджогов и попыток залить урны для голосования краской или зеленкой превысило 20 случаев.

В Ялте женщина облила зеленкой КОИБ — электронное устройство для сбора и подсчета бюллетеней — после чего ее сразу задержали. Аппарат и бюллетени в нем повреждены не были.

В Моздоке женщина залила йодом списки избирателей, ее также задержали.

В Великом Новгороде 74-летняя пенсионерка облила краской урну для бюллетеней, ее увезли с участка на допрос.