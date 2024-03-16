Взрывы и пожары: началась массированная атака на Белгород 7 16.03.2024, 9:34

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Опубликовано утреннее видео из российского города.

Жители российского Белгорода с утра 16 марта жалуются на взрывы и «прилеты». В городе возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Белгороде утром раздались взрывы. В сети пишут о якобы «прилетах» в разных частях города.

При этом в Белгороде возникло несколько пожаров. По опубликованным в сети кадрам, были возгорания на открытой территории, также горели автомобили.

При этом Министерство обороны РФ отчиталось об «успешной» работе ПВО. Так, у Шойгу утверждают, что якобы ночью были уничтожены пять беспилотников в Курской области, три дрона, реактивный снаряд и ракета «Точка-У» в Белгородской области.

Уже утром Минобороны РФ заявило о якобы обстреле Белгородской области из РСЗО RM-70 «Вампир» и уничтожении восьми реактивных снарядов, а также двух дронов.

Напомним, 12 марта «Русский добровольческий корпус» совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.