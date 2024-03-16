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Наступающие добровольцы вызвали на «разговор» губернатора Белгородской области

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  • 16.03.2024, 11:11
  • 8,804
Наступающие добровольцы вызвали на «разговор» губернатора Белгородской области

Ему показали пленных из правительственных войск РФ.

Добровольцы из «Русского добровольческого корпуса» опровергли заявления пропагандистов о якобы уничтожении их подразделения.

Об этом сообщает РДК.

Недавно российские пропагандисты в своих Telegram-каналах распространили информацию, что якобы «Русский добровольческий корпус» был уничтожен в Харькове в результате ракетного удара «Искандерами». При этом пропагандисты утверждали, что РДК «практически перестал существовать», а командование и члены движения ликвидированы.

Российские добровольцы опровергли информацию, заявив, что «ограниченная военная операция» в Белгородской и Курской областях РФ продолжается.

Также добровольцы показали российских военных, взятых в плен. Командование РДК обратилось к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и призвало явиться на встречу и забрать пленных.

12 марта «Русский добровольческий корпус» совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

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