Добровольцы взяли в плен более двух десятков военных РФ 1 16.03.2024, 11:58

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Губернатору Белгородской области предложили явиться на обмен.

Добровольцы из «Русского добровольческого корпуса» взяли в плен более двух десятков российских военных во время рейда в Белгородскую и Курскую области.

Об этом сообщает РДК.

Добровольцы показали российских военных, взятых в плен. Командование РДК обратилось к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и призвало явиться на встречу и забрать пленных.

Также российские добровольцы опровергли информацию о якобы уничтожении РДК, заявив, что «ограниченная военная операция» в Белгородской и Курской областях РФ продолжается.

Напомним, 12 марта «Русский добровольческий корпус» совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.