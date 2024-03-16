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Добровольцы взяли в плен более двух десятков военных РФ

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  • 16.03.2024, 11:58
  • 1,752
Добровольцы взяли в плен более двух десятков военных РФ

Губернатору Белгородской области предложили явиться на обмен.

Добровольцы из «Русского добровольческого корпуса» взяли в плен более двух десятков российских военных во время рейда в Белгородскую и Курскую области.

Об этом сообщает РДК.

Добровольцы показали российских военных, взятых в плен. Командование РДК обратилось к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и призвало явиться на встречу и забрать пленных.

Также российские добровольцы опровергли информацию о якобы уничтожении РДК, заявив, что «ограниченная военная операция» в Белгородской и Курской областях РФ продолжается.

Напомним, 12 марта «Русский добровольческий корпус» совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

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