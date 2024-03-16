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Бои на территории России: добровольцы впервые озвучили потери врага

  • 16.03.2024, 13:31
  • 6,062
Бои на территории России: добровольцы впервые озвучили потери врага

Из-за этого темпы продвижения оккупантов в Украине замедлились.

Рейдовые действия российских добровольцев продолжаются. Так, боец легиона «Свобода России» Алексей Барановский рассказал New voice о том, какие потери добровольцы нанесли армии России.

У Алексея Барановского поинтересовались, есть ли у них информация о потерях противника. Также у него уточнили то, сколько военных оккупационной армии было ранено или ликвидировано.

По словам Барановского, минимум речь идет о двух десятках погибших и раненых. Однако точной цифры, как он заметил, пока нет.

«Мы (российские добровольцы), грубо говоря, с дронов видим, что попало куда надо, и там все умерли. Но чтобы это подсчитать, нужно определенное время, его не всегда хватает на анализ», – отметил Барановский.

Боец легиона «Свобода России» отметил, что все записано, однако точные данные будут предоставляться постепенно.

Ранее, разведка Эстонии сообщала, что темпы продвижения войск оккупантов замедлился. Там отметили, что рейды российского сопротивления в приграничье Курской и Белгородской областей заставили российские власти реагировать на ситуацию.

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