На войне в Украине погиб белорусский доброволец Александр Стасевич 16.03.2024, 14:07

В составе ВСУ он служил штурмовиком спецподразделения.

На войне в Украине погиб белорусский доброволец Александр Стасевич, рассказал его друг Ярослав Гришин в «Фейсбуке».

«Александр не был обязан воевать за Украину, неоднократно пораненный и контуженный — мог с чистой совестью демобилизоваться. Но Сашка не мог оставить свое подразделение и побратимов. Понимая все риски: шел до конца — настоящий Воин. Лучший из лучших, боль непередаваемая, нет слов», — написал его друг.

Как сообщает mediazona.by, по образованию Стасевич был историком, закончил бизнес-школу Киево-Могилянской академии. В составе ВСУ он служил штурмовиком спецподразделения.