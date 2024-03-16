закрыть
16 марта 2024, суббота, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На войне в Украине погиб белорусский доброволец Александр Стасевич

  • 16.03.2024, 14:07
На войне в Украине погиб белорусский доброволец Александр Стасевич

В составе ВСУ он служил штурмовиком спецподразделения.

На войне в Украине погиб белорусский доброволец Александр Стасевич, рассказал его друг Ярослав Гришин в «Фейсбуке».

«Александр не был обязан воевать за Украину, неоднократно пораненный и контуженный — мог с чистой совестью демобилизоваться. Но Сашка не мог оставить свое подразделение и побратимов. Понимая все риски: шел до конца — настоящий Воин. Лучший из лучших, боль непередаваемая, нет слов», — написал его друг.

Как сообщает mediazona.by, по образованию Стасевич был историком, закончил бизнес-школу Киево-Могилянской академии. В составе ВСУ он служил штурмовиком спецподразделения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров