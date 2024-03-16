В российском Белгороде закрыли торговые центры и отменили занятия в школах 1 16.03.2024, 16:10

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В связи с рейдом российских добровольцев.

В Белгородской области и Белгороде приостановят работу торговых центров, школ и колледжей из-за обстрелов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Вижу большое количество обращений. Исходя из текущей обстановки, принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут, - заявил Гладков.

В том же числе выходные с понедельника по вторник будут школы и колледжи региона.

Напомним, 12 марта «Российский добровольческий корпус» совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.