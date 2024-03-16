Defence Express: Удары дронов по российским НПЗ поднимают интересные вопросы 7 16.03.2024, 16:46

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В России атакованы уже 12 нефтеперерабатывающих заводов.

Украинские дроны продолжают попадать в российские НПЗ почти за 1000 км вглубь российской территории. Так, утром украинские дроны-камикадзе поразили сразу два российских нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ, и это за минимум 900 километров от государственной границы Украины.

Как отмечают в Defence Express, проанализировав последние удары украинских дронов, можно подвести некоторые предварительные итоги по текущей кампании ударов по российским НПЗ, и заодно акцентировать внимание на некоторых вопросах, которые поднимают эти атаки.

Так, за последнее время было в целом зафиксировано поражение 12 российских НПЗ.

- При этом, учитывая масштаб каждого из этих производств, очевидно планировщиками ударов даже не ставилась задача уничтожить эти НПЗ прямо дотла, но таки парализовать хоть на время производственный процесс. Что и достигалось попаданиями именно в вакуумные установки для переработки нефти, которые являются по сути большими «колоннами» высотой в несколько десятков метров и диаметром в несколько метров, - отмечают эксперты.

Однако все эти успешные атаки поднимают несколько интересных вопросов, ответ на которые мы вряд ли получим в ближайшее время, отмечают эксперты.

В частности, благодаря каким технологическим решениям удается обеспечивать столь хорошую точность попадания наших беспилотников по российским НПЗ, особенно на столь большой дистанции.

Кроме того, также возникает вопрос о технологических решениях, которые помогают украинским дронам преодолеть своеобразный «пояс» из систем РЭБ шириной несколько десятков км на границе с РФ, о чем ранее писали западные СМИ.

Кроме того, возникает вопрос, какими приемами удается ввести в заблуждение российскую ПВО так, чтобы обеспечить ее прорыв нашими беспилотниками, задаются вопросом эксперты, отмечая, что если россияне могут себе позволить держать далеко за линией фронта даже ударные вертолеты Ми-28 и Ми-24 для «охоты» на украинские БПЛА, то вряд ли у врага стоит проблема с количеством средств противовоздушной обороны, но точно есть проблема с организацией их работы.

Напомним, что этим утром дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области. В частности, в результате попадания одного из дронов на нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. в это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там также начался пожар, однако его через полчаса потушили.

15 сентября в Калужской области России беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, в результате попадания повреждено оборудование предприятия.