СБУ атаковала сразу три завода «Роснефти» в Самарской области 2 16.03.2024, 17:20

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Суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 миллионов тонн нефти.

Служба безопасности Украины атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России в ночь на 16 марта. Речь идет о заводах «Роснефти».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источника, этой ночью ударные дроны СБУ отработали по трем нефтеперерабатывающим заводам «Роснефти» в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ.

Суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки РФ.

- СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала РФ, позволяющего ей вести войну в Украине. Сезон «бавовны» на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, питающий военную экономику РФ, - отмечает источник.