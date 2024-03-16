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В Белгороде гремят взрывы

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  • 16.03.2024, 17:29
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В Белгороде гремят взрывы

Российские добровольцы заявляли, что будут бить по военным объектам РФ.

Легион «Свобода России» и «Сибирский батальон» анонсировали массированный удар по Белгороду в 17:00 по московскому времени. Соответствующие заявления опубликованы на страницах формирований.

- Сегодня в 17:00 будет нанесен массированный удар по военным объектам и позициям ВС РФ в Белгороде. Призываем всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно пройти в укрытия, – сказано в сообщении.

В 16:54 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что запущена сирена ракетной опасности. Призвал держаться подальше от окон или спуститься в укрытие.

Около 17:10 в сети появились видео со взрывами в Белгороде:

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