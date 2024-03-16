Ученые назвали животное, которое умеет бегать по воде 16.03.2024, 19:33

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При этом оно развивает скорость до 12 километров в час.

Кто умеет бегать по воде? Такой феноменальной способностью обладает живущая в американских тропиках ящерица шлемоносный василиск (Basiliscus basiliscus). Эта довольно крупная рептилия, достигающая 80 см в длину, прекрасно перемещается по ветвям деревьев, отлично плавает, ныряет и даже может затаиваться на дне водоема.

Однако природе этого показалось мало, и она наделила ящерицу необычайно развитыми задними лапами, при помощи которых василиск может стремительно мчаться по поверхности воды, развивая порой скорость до 12 км/ч. Подобный «трюк» ящерица проделывает, спасаясь бегством от врагов или охотясь за насекомыми. Передние лапы ящерица прижимает к телу, а хвост использует как балансир и руль.

Секрет уникальных способностей василиска состоит именно в скорости, с которой рептилия ударяет по поверхности воды. Время отталкивания от водной глади измеряется тысячными долями секунды — в этот столь короткий интервал времени водяные ямки, возникающие под лапами рептилии, ведут себя как твердое тело. Немногим больше василиск тратит на полный шаг, делая их несколько десятков в секунду.