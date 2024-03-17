Макрон рассказал, готова ли Франция открыть «второй фронт» 17.03.2024, 8:36

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Ограничений нет.

Страна-агрессор Россия не должна выиграть войну против Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинским журналистам, в частности телеканалу «Ми – Україна».

Журналистка напомнила, что в свое время второй фронт открыли против гитлеровской Германии, и спросила у Макрона, готова ли Франция поступить так в ответ на нынешнюю агрессию РФ.

«У меня нет никакой наивности в отношении кремлевского режима, хотя я не очень люблю исторические параллели, потому что каждый раз есть особый контекст. Но я абсолютно не ошибаюсь в анализе кремлевского режима. Однако я сказал, какая наша цель: Россия не может и не должна выиграть эту войну. Плюс наша цель – это вернуть устойчивый мир в Европу», – ответил президент Франции.

Он объяснил, что устойчивый мир – это мир, который позволит Украине полностью восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, а также восстановить международное право и обеспечить безопасность Украине и всем европейцам.

«Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти на эскалацию, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет ограничений, и будем реагировать на то, как будет реагировать Россия. Украинцы в определенный момент обязательно должны на выходе из этой войны находиться в сильной позиции, когда будут вести переговоры об устойчивом мире. Но пока я не выступаю с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности», – пояснил Макрон.