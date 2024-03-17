Добровольцы из Ичкерии вошли в Белгородскую область и разбили «Ахмат-Запад» Кадырова
- 17.03.2024, 8:42
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Опубликовано видео с призывом к восстанию мусульман в РФ.
Добровольцы Республики Ичкерия еще 14 марта сообщили, что находятся в Белгородской области. Они записали мощное обращение, в котором призвали порабощенные народы России восстать.
Об этом сообщает «Оплот Ичкерии».
Добровольцы также передали «привет» Кадырову. Уже 16 марта военные рассказали о разбитии группы «Ахмат-Запад».
В обращении говорится, что группа ветерана российско-чеченской войны Абдул-Хакима продолжает многовековую борьбу за свободу Чеченской Республики Ичкерия против России.
«Мы вошли вглубь России и это только начало. Вскоре мы зайдем как освободители на территорию Северного Кавказа. Мы будем бороться до тех пор, пока двуглавая гидра полностью не освободит территорию оккупированной Чечни и не освободит всех наших пленных братьев и сестер, которых незаконно удерживают в тюрьмах России много лет», – заявили добровольцы.
Абдул-Хаким Шишани призвал все оккупированные народы, всех мусульман восстать и любым способом, по возможности не подвергая себя опасности, противостоять агрессии России.
Абдул-Хаким спросил кавказцев и всех мусульман, как они могут идти на выборы. Он призвал не идти «выбирать» Путина, потому что его режим и Россия веками убивали мусульман и использовали их в своих целях.
«Кадыров, тебя вскоре ждет много сюрпризов. Жди нас. И кстати, твои батальоны мы здесь так и не встретили. Мы совсем не удивлены, но очень хотелось бы вас увидеть», – заявил Абдул-Хаким.
Добровольцы также рассказали, что в Белгородской области полностью разбили группу «Ахмат-Запад» Кадырова. Она насчитывала ориентировочно 20 человек, которых уничтожили, включая офицерский состав.