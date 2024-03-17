Дроны ударили по Славянскому НПЗ на Кубани 3 17.03.2024, 8:51

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После взрывов вспыхнул пожар.

В ночь на воскресенье жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края России сообщили о взрывах и пожаре в городе на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщают Astra и российское пропагандистское издание ТАСС.

По предварительной информации, беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод.

Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії

Відео: Astra pic.twitter.com/Ex1tOpBDNu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 17, 2024

Российские пропагандисты подтвердили факт атаки беспилотников, но заявили, что «беспилотники нейтрализованы», хотя на видео видно удары БПЛА.

«Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ, беспилотники нейтрализованы, сообщил оперштаб Краснодарского края», — передает ТАСС.

Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії

Відео: Astra pic.twitter.com/TrTmxPz46f — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 17, 2024

По информации РИА «Новости», на территории завода в Славянске-на-Кубани локальное горение. Пострадал один работник, сообщил глава района. К тушению пожара привлекли 83 человека и 25 единиц техники.

В 3.33 местные власти сообщили, что пожар на территории Славянского НПЗ ликвидирован полностью.

По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти – сердечный приступ.

Напомним, в ночь на 16 марта по трем нефтеперерабатывающим заводам «Роснефти» в Самарской области РФ отработали ударные дроны Службы безопасности Украины.