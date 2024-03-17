Дроны ударили по Славянскому НПЗ на Кубани

Дроны ударили по Славянскому НПЗ на Кубани3
- 17.03.2024, 8:51
- 6,176
После взрывов вспыхнул пожар.
В ночь на воскресенье жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края России сообщили о взрывах и пожаре в городе на нефтеперерабатывающем заводе.
Об этом сообщают Astra и российское пропагандистское издание ТАСС.
По предварительной информации, беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод.
Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 17, 2024
Відео: Astra pic.twitter.com/Ex1tOpBDNu
Российские пропагандисты подтвердили факт атаки беспилотников, но заявили, что «беспилотники нейтрализованы», хотя на видео видно удары БПЛА.
«Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ, беспилотники нейтрализованы, сообщил оперштаб Краснодарского края», — передает ТАСС.
Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 17, 2024
Відео: Astra pic.twitter.com/TrTmxPz46f
По информации РИА «Новости», на территории завода в Славянске-на-Кубани локальное горение. Пострадал один работник, сообщил глава района. К тушению пожара привлекли 83 человека и 25 единиц техники.
В 3.33 местные власти сообщили, что пожар на территории Славянского НПЗ ликвидирован полностью.
По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти – сердечный приступ.
Напомним, в ночь на 16 марта по трем нефтеперерабатывающим заводам «Роснефти» в Самарской области РФ отработали ударные дроны Службы безопасности Украины.