Прилеты один за другим: появились кадры ударов по НПЗ в Славянске-на-Кубани 17.03.2024, 9:37

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Россияне в панике недоумевают, где ПВО.

Ночью 17 марта в Краснодарском крае РФ было громко, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Такое событие россияне охотно фиксировали на видео и делились ими в сети.

Так, в российских телеграм-каналах немало видео, которые фиксируют прилеты на территории нефтеперерабатывающего завода.

После ударов дронами на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, передает «24 Канал».

Удары по НПЗ попали на видео

Ночью 17 марта в Краснодарском крае прогремели мощные взрывы. Как впоследствии стало известно, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.

Россияне в сети жалуются, что прилеты были один за другим. Некоторые насчитали по меньшей мере 7 взрывов. Такое событие россияне также охотно фиксировали на видео и публиковали их в сети. В частности, зафиксировали они и сами прилеты в Краснодарском крае.

Россияне также начали возмущаться: где ПВО, почему не сбивают беспилотник и тому подобное. Один из голосов за кадром даже говорит, что складывается впечатление, будто беспилотники летят из самой России.

«Где ПВО, братан? Смотри, они не из Украины летят, они с нашей стороны летят», – жалуется россиянин за кадром.

Как сообщают в сети, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод ООО «Славянск Эко». Российские власти официально отчиталась, что якобы нейтрализовала все беспилотники, а упал на территорию завода «только один».

Очевидно, сбивали дроны именно нефтеперерабатывающим заводом, ведь с тех видео, что публикуют в российских телеграм-каналах, видно не менее 2 места возгорания, а также прилеты происходили уже и после возникновения пожара.

К слову, атака изрядно напугала работников завода. В сети сообщают, что у одного из сотрудников произошел сердечный приступ, когда дроны атаковали НПЗ. Как заявляют оккупанты, мужчина умер от сердечного приступа.