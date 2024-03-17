Макрон заявил о готовности провести наземную операцию против РФ в Украине 17.03.2024, 9:58

Сила Франции в том, что она может это сделать.

Франция может провести военную операцию в Украине против России, если этого потребуют обстоятельства, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — сказал Макрон в интервью La Parisien.

По его словам, Париж должен готовиться «к любым сценариям» и Генштаб страны это делает. Он также подчеркнул, что многие государства Европы «поддерживают линию Франции» и это «отнюдь не малые» страны.

До этого Макрон заверял, что у Франции нет ограничений на поддержку Украины ради возвращения устойчивого мира в Европе. «Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия», — пояснял президент Франции.

В конце февраля Макрон не исключи отправки войск западных стран в Украину. Однако тогда в Париже не говорили о проведении наземных операций, объясняя, что задачи контингента ограничатся охраной границ, инструктажем и противовоздушной обороной.

По данным Le Monde, Франция разрабатывала план отправки своих военных в Одессу с лета 2022 года. «В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», — сказал Макрон на закрытом мероприятии в феврале, пересказывали его слова источники Le Monde.