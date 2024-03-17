В московских аэропортах после ночных взрывов наступил коллапс 17.03.2024, 11:48

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Введены ограничения на полеты.

Московские аэропорты 17 марта ввели ограничения на полеты. Этому предшествовали ночные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Пропагандисты со ссылкой на «Росавиацию» пишут, что ограничения ввели в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

Ограничения заработали в 9:39 по московскому времени.

Сообщается, что ограничили вылеты и посадки самолетов.

Ночные взрывы в России

Этой ночью в России было неспокойно. Взрывы слышали в не менее семи регионах РФ, в том числе в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы в районе аэропорта «Домодедово» были сбиты два беспилотника, которые, по его словам, летели на российскую столицу. В сети также публиковали видео, где слышны взрывы. Россияне в соцсетях писали, что якобы обломки дронов упали на склад магазина возле «Домодедово».