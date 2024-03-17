Байден резко ответил Трампу на упреки в своем возрасте 17.03.2024, 13:26

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Во время выступления на ужине в клубе «Гридайрон».

Президент США Джо Байден подверг резкой критике американского политика Дональда Трампа. Глава государства пошутил о психическом состоянии своего оппонента на выборах во время выступления на ужине в клубе «Гридайрон».

Байден отметил, что Трамп уже слишком старый, чтобы снова быть президентом. Об этом сообщает Reuters.

Накануне 81-летний Байден выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии на президентских выборах. Главным его оппонентом, вероятно, станет 77-летний Трамп, который вновь стремится занять президентское кресло.

В ходе избирательной кампании Байден пытается завоевать расположение американцев, повысить свой рейтинг одобрения и развеять опасения, что он слишком стар, чтобы снова баллотироваться.

«Один кандидат слишком стар и психически непригоден, чтобы быть президентом. Другой – я», – заявил Байден.

Стоит отметить, что предвыборный штаб Трампа пока не ответил на запрос о комментариях. При этом Трамп «поставил под сомнение» умственные способности Байдена.

Ужин в «Гридайроне» не транслируется по телевидению и пытается сохранить атмосферу прошлых лет: мужчины в галстуках и фраках, а женщины в длинных платьях. Во время ужина также запрещено фотографировать, а участников просят не публиковать сообщения в социальных сетях до его завершения.