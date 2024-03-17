Пожар на пораженном дронами российском НПЗ тушили почти сутки 2 17.03.2024, 14:28

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В РФ утром 17 марта отчитались о ликвидации пожара на нефтеперерабатаывающем заводе «Сызранский НПЗ» в Самарской области. После атаки БПЛА там около суток гасили огонь, пишет obozrevatel.com.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на правительство Самарской области, пожар на Сызранском НПЗ «полностью ликвидирован». Ранее пропагандисты со ссылкой на МЧС Самарской области заявили, что пожар был локализован на площади 500 кв. м.

Напомним, пожар на нефтезаводе под российской Сызранью вспыхнул утром 16 марта в результате атаки дронов. Согласно заявлению местных властей, там якобы загорелась установка по переработке нефтепродуктов.

Тогда же были результативно атакованы Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ.

Суммарно три НПЗ, которые оказались под ударом БПЛА, перерабатывают в год около 25 млн. тонн нефти, что эквивалентно почти 10% всей нефтепереработки РФ.