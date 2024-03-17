В Белгороде раздались взрывы после попыток армии РФ сбить цели 5 17.03.2024, 15:33

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Обгоревшие авто и дым столбом.

В российском Белгороде утром и днем 17 марта снова было «громко», объявлена ракетная опасность. В городе прогремели взрывы, вспыхнул пожар, сообщают о пострадавших и погибших, пишет obozrevatel.com.

Около семи часов утра в Белгородской области РФ объявили ракетную опасность, после чего местные паблики сообщили о по меньшей мере двух прилетах и опубликовали кадры, где видно столбы дыма.

В частности, сообщалось о пожаре в частном секторе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вследствие обстрела погибла 16-летняя девушка. Она якобы была в частном доме, который загорелся вследствие прилета. У ее отца шоковое состояние, закрытая черепно-мозговая травма, ожоги и отравление угарным газом. Мужчину госпитлизировали, сообщил Гладков.

"Возгорание произошло в двух частных жилых домах. Сейчас пожар ликвидирован. Выбиты окна в нескольких квартирах 3 МКД и в двух частных жилых домах. Также пострадал один хозсубъект. Зафиксированы повреждения восьми автомобилей», – рассказал губернатор по состоянию на 8:53 утра.

По словам Гладкова, в Белгородском районе есть разрушения в поселках Разумное и Дубовое. В первом в двух частных домовладениях повреждена кровля от осколков, во втором – частная теплица.

В час дня воскресенья в Белгороде и районе вновь прозвучала сирена, была объявлена ракетная опасность. Гладков призвал население спуститься в укрытия.

Местные СМИ в свою очередь сообщили, что над Белгородом снова «громко», вспыхнул пожар.

По их данным, на улице Спортивной есть прилет в дорогу, предварительно, есть погибший. А на Лермонтова, Губкина и Горького повреждены здания, в том числе жилые дома.