В Беларуси начали призыв военнообязанных из запаса 4 17.03.2024, 15:56

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Что происходит?

С 11 марта Вооруженные силы Беларуси проводят проверку боевой готовности. С субботы, 16 марта, в части стали прибывать военнообязанные из запаса. Министерство обороны сообщает о прибывших в 19-й отдельную гвардейскую механизированную бригаду. Сколько точно человек призовут на сборы, не сообщается.

В 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады, по информации Минобороны, отрабатывались вопросы приема личного состава. Также проверка боевой готовности состоялась в военном комиссариате Минского района, где проходят мероприятия по призыву военнообязанных.

Из сообщения телеграм-канала Минобороны следует, что проверяют готовность военкоматов не только к призыву военнослужащих, но и в постановке на учет транспортных средств. Военком Минского района Дмирий Годун сообщил, что получают ее от предприятий и организаций.