Прилет дрона по воинской части в Приднестровье: в ISW раскрыли, кто это сделал 3 18.03.2024, 9:09

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Дрон якобы летел со стороны Одесской области.

В воскресенье, 17 марта, в непризнанном Приднестровье по воинской части ударил неизвестный БПЛА. Сепаратистские СМИ писали, что целью стал вертолет на территории объекта, а летел дрон якобы со стороны Одесской области.

Американские аналитики ISW убеждены, что Украина не причастна к этой атаке, а инцидент является попыткой России дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Как известно, так называемый экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба обвиняет в ситуации Украину, а молдавское Бюро реинтеграции заявило, что сбитый вертолет не летал годами и удар был намеренно направлен на распространение страха и паники в Приднестровье. Другими словами, атака является частью вражеской информационной операции, направленной против Молдовы. При этом Бюро реинтеграции прямо не обвинило приднестровские или пророссийские силы в проведении этого удара.

«На момент написания этой статьи ни приднестровские, ни российские власти не обвинили украинские силы в осуществлении удара, но могут сделать это в будущем», - считают аналитики.

Они напомнили, что власти Молдовы находятся в контакте с украинским правительством. Украинский центр противодействия дезинформации уже обвинил Россию в проведении удара с целью манипулирования информационным пространством. Представитель украинской разведки Андрей Юсов назвал ситуацию российской провокацией.

«Маловероятно, что удар был осуществлен украинскими силами, учитывая ограниченность средств, использовавшихся во время удара, и незначительную цель. Украинские официальные лица также недавно заявили, что Приднестровье не представляет военной угрозы для Украины», - говорится в отчете Института изучения войны.

При этом недавно Приднестровская «власть» обратилась к России с просьбой о неопределенной «обороне/защите» против Молдовы.

В ISW убеждены, что бенефициарами этой провокации является Россия или связанные с ней субъекты. Им это нужно, чтобы способствовать постоянным усилиям Кремля по созданию информационных условий для оправдания различных гибридных операций, направленных на дестабилизацию Молдовы.