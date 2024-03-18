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Путин не исключил начала войны России с НАТО

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  • 18.03.2024, 9:52
  • 5,284
Путин не исключил начала войны России с НАТО

И заявил, что якобы солдаты Альянса уже находятся в Украине.

Россия может столкнуться с НАТО в масштабном военном конфликте, после чего мир окажется в одном шаге от новой глобальной войны, заявил Путин.

«Я думаю, все возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам президентских выборов. При этом он оговорился, что в таком повороте событий никто в мире не заинтересован.

Путин также сказал, что военнослужащие стран НАТО уже присутствуют в Украине.

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