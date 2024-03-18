В России на несколько суток остановлено движение на Забайкальской железной дороге 1 18.03.2024, 10:48

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С рельсов сошли 20 вагонов.

В России остановлено движение на Забайкальской железной дороге. Легковушка столкнулась с грузовым поездом. С рельсов сошли 20 вагонов.

Инцидент произошел на перегоне Бамовская — Горелый. Как пишет близки к российским силовикам Telegram-канал Baza, из-за произошедшего движение на этом участке Забайкальской железной дороги могут перекрыть на несколько суток.

Легковой автомобиль ехал по шоссе, которое проходит вдоль путей, и в какой-то момент водитель не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и столкнулась с грузовым составом, из-за чего с рельсов сошли 20 пустых вагонов, а владелец автомобиля получил тяжелые травмы. Железнодорожное полотно оказалось серьезно повреждено, так что пути придется какое-то время чинить.