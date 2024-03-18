Российская дипломатия скатилась до уровня конспирологии 4 18.03.2024, 12:15

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Мария Захарова

Захарова озвучила конспирологическую теорию о судьбе Кейт Миддлтон.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале призвала министра обороны Великобритании Гранта Шаппса искать принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон в ответ на его критику проведения выборов президента России. Шаппс ранее заявил, что «Путин своровал выборы, но не украдет Украину».

«Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву исключительности. Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс», — написала Захарова.

В своем заявлении Грант Шаппс отметил, «Путин своровал выборы, но не украдет Украину». Он также заявил, что Британия должна остановить «диктаторов и автократов, иначе они продолжат воровать еще больше».

В соцсетях обсуждаются конспирологические теории о судьбе Миддлтон. Комментаторы предполагают несколько вариантов. Либо она не появляется на массовых мероприятиях из-за ссоры внутри королевской семьи, либо до сих пор проходит лечение, но находится в тяжелом состоянии. Также среди версий называют и гибель Кейт Миддлтон во время операции.

Захарова и раньше рассказывала конспирологические теории. Ранее во время брифинга МИД она РФ пересказала конспирологическую теорию, придуманную в СССР в 1970-е годы. Она гласит, что «тайные элиты западных стран» якобы хотят сократить население Земли.