В Кремле отказались видеть «перегиб» в рисовании 87% за Путина 4 18.03.2024, 19:55

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Диктатору нравятся цифры.

Фантасмагорический результат Владимира Путина на выборах, который приблизил правящего четверть века президента к центральноазиатским и африканским диктаторам, не считают «перегибом» в Кремле. Об этом «Медузе» рассказали источники, близкие к администрации президента и региональным властям.

По их словам, итоговой цифрой доволен замглавы АП, куратор внутренней политики Сергей Кириенко, который уже начал обзванивать губернаторов и лично благодарить их за «успех».

Сам Путин верит в то, что набрал 87%, рассказал один из источников «Медузы»: «Кто бы что ни говорил — «перекидали», «переборщили», — за победу не наказывают. Высшему руководителю нравится. Он воспринимает это как реальную поддержку».

Перед выборами в регионы спускали план: получить от 80% за Путина при явке выше 70%. Для этого планировалось привлечь бюджетников и сотрудников госкомпаний. В последние недели перед голосованием планку стали повышать, говорит источник «Медузы»: из АП поступили пожелания, чтобы «плюс к 80% [за Путина] был побольше».

Кириенко «хотел показать президенту очень высокие цифры — что он и сделал», констатирует собеседник издания. По словам другого источника, «высокую планку» задал Дальний Восток, где полпред президента Юрий Трутнев обеспечил 85% за Путина. После этого все регионы стремились показать результат не ниже. Даже в Москве ЦИК отчитался о 85% за Путина. Теперь Москва образцовый лояльный регион. [Мэр Сергей] Собянин может продать президенту это как свое достижение — усмирил столицу», — сказал источник «Медузы», близкий к АП.

Уже правящий Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина, на пятом сроке Путин может стать самым пожилым руководителем страны за тысячелетнюю историю. В 2030 году ему будет 78 лет — больше, чем Леониду Брежневу (умер в 75 лет) и Константину Черненко (умер в 73 года). К концу шестого срока Путину будет 84 года — больше, чем Фиделю Кастро, который правил до 81 года.

Но и это не предел: Путин будет оставаться у власти так долго, как позволит здоровье, сообщили накануне выборов источники Reuters, близкие к Кремлю. По словам одного из них, Путин готов оставаться у власти пожизненно.

«У Путина нет конкурентов — он на совершенно другом уровне. Запад совершил очень серьезную ошибку, поскольку помог объединить значительную часть российской элиты и российского населения вокруг Путина своими санкциями и стремлением представить Россию как злодея», - пояснил источник.