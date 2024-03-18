Каспаров об акции «Полдень против Путина»: Это картинка, за которую кремлевские еще и приплатили бы 7 18.03.2024, 21:14

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Гарри Каспаров

Акция российской оппозиции ни о чем не сказала западным зрителям.

Об этом в интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону заявил российский оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Подведена уже какая-то черта под бесконечными и бессмысленными спорами внутри российской оппозиции о том, как помочь людям, которые хотят участвовать [в протестах], но невозможно. Но вот что можно сказать про акцию «Полдень против [президента РФ Владимира] Путина»? Картинка, за которую кремлевские приплатили бы. Огромные очереди перед российскими посольствами. Мы, конечно, понимаем, что это были протестующие, но [американский канал] CNN этого не понимает, к сожалению», – сказал он.

По словам Каспарова, западные обыватели видят в этом просто огромные очереди людей, которые готовятся проголосовать на российских выборах.

«По существу, мы подошли к моменту, когда надо признать очевидное: раковая опухоль не заговаривается, и никакие терапевтические средства, или мази, или какие-то заклинания шаманов не помогают. Ее вырезают, или она убивает организм», – заявил оппозиционер.