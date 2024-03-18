На границе Беларуси с ЕС сохраняются длинные очереди из автомобилей и фур 18.03.2024, 22:58

Почти 550 легковушек ожидают выезд.

В пунктах пропуска на границе Беларуси с Евросоюзом сохраняются длинные очереди из легковых автомобилей и фур. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

По состоянию на 20.00 18 марта самое напряженное направление — Литва. Здесь в пунктах пропуска простаивает 240 легковушек (по 120 в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони») и 2290 большегрузов (1140 — в «Каменном Логе», 1150 — в «Беняконях»).

Выезда в Польшу вечером понедельника ожидают 270 легковушек и 22 автобуса в пункте пропуска «Брест» и 300 фур в «Козловичах».

На латвийском направлении в «Григоровщине» стоят 20 легковушек и 720 большегрузов.