В Амурской области РФ обрушилась шахта, под завалами люди 19.03.2024, 8:16

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Под завалами могут находиться 13 человек.

В понедельник, 18 марта, в Амурской области РФ из-за обвала горной массы на шахте был введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Под завалами могут находиться 13 человек, специализировавшихся на горнопроходческих и капитальных работах.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что во время обрушения горных масс на руднике в шахте Пионер на глубине около 125 метров находились 13 человек. Это сотрудники подрядной организации.

По предварительным данным, среди пострадавших — вахтенные рабочие из разных регионов.

Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область направлен вертолет Ми-8 с 13 спасателями МЧС России и ведомства из Приморского края. Кроме того, сообщают о прорыве воды в руднике.

В оперативных службах сообщили, что, по предварительной информации, люди находятся на глубине до 100−150 метров, о пострадавших информации пока нет.

Кроме того, по вентиляционному уклону направлена группа спасателей от предприятия.