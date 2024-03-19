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Ученые выяснили, о каких качествах характера человека говорят его предпочтения в кино

  • 19.03.2024, 9:13
  • 1,120
Ученые выяснили, о каких качествах характера человека говорят его предпочтения в кино

Результаты исследования вас удивят.

Любители фильмов ужасов и боевиков чаще демонстрируют открытость и общительность, а люди, которые предпочитают научно-фантастическое кино — нарциссические черты личности. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками на исследования ученых из университета Лериды в Испании и университета Джорджии в США.

Согласно исследованию ученых из университета Джорджии, зачастую научно-фантастическими фильмами увлекаются творческие люди с сильной потребностью в самовыражении и признании. Также любители этого жанра могут демонстрировать нарциссические черты личности.

По мнению ученых из университета штата Джорджия, любовь к боевикам и хоррор-фильмам вовсе не означает, что человеку свойственна жестокость. Их исследование показало, что, напротив, предпочтение этих жанров зачастую связано с экстраверсией (интересом к внешнему миру), общительностью и доброжелательностью. Также испанские ученые выяснили, что любители фильмов ужасов нечасто смотрят новостные передачи, считая их «довольно скучными».

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