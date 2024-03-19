Пашинян: Война Азербайджана и Армении может начаться до конца недели 19.03.2024, 9:20

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Поэтому Ереван отдаст Баку несколько сел.

Война между Азербайджаном и Арменией может начаться до конца недели, если Ереван откажется идти на компромисс по вопросу приграничных сел-эксклавов. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Азербайджан может начать войну с Арменией до конца недели», — передает слова Пашиняна ТАСС. Он добавил, что такое развитие событий возможно, если Ереван не согласится на компромисс в отношении приграничных сел-эксклавов.