СМИ: Банки Армении прекращают принимать карты российской платежной системы 1 19.03.2024, 11:17

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Но будет и исключение.

С 30 марта в Армении банкоматы и POS-терминалы большинства банков страны перестанут принимать карты российской платежной системы «Мир», пишет российское РБК со ссылкой на представителя «ВТБ Армения». Исключением станет инфраструктура банка «ВТБ Армения», который является «дочкой» российского ВТБ.

О том, что скоро банки Армении перестанут принимать карту «Мир» росСМИ рассказал и источник на российском платежном рынке.

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ (Армения) это никак не отразится. Держателям карт «Мир» банков группы ВТБ и любых других российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы: снятие наличных в банкоматах ВТБ (Армения), оплата услуг в онлайн-банке, онлайн-покупки (если сервис поддерживает карты «Мир»)», – заявил представитель «ВТБ Армения».

Как пишет российское СМИ, всего в Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Также клиентам этого банка доступны более 190 банкоматов.

Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину США ввели экспортные ограничения против 93 компаний (63 из них - из России). В список ограничений попал и оператор платежной системы «Мир».

В прошлом году в рамках очередного пакета санкций ограничения против российской системы «Мир» ввела Канада. Тогда под санкции также попали банк Tinkoff, сервис Yandex Pay и прокремлевский ресурс Readovka.