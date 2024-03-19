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Под Калининградом взорвался и затонул российский траулер «Капитан Лобанов»

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  • 19.03.2024, 14:57
  • 13,194
Под Калининградом взорвался и затонул российский траулер «Капитан Лобанов»

Утром он подал сигнал бедствия.

Российский траулер «Капитан Лобанов» затонул в Балтийском море. Предварительно, из-за взрыва на борту.

Об этом сообщают росСМИ.

По предварительной информации, взрыв произошел в Балтийском море в 10-мильной зоне, недалеко от побережья Калининградской области. Около 11-ти утра корабль подал сигнал бедствия. 

На борту траулера было 7 человек экипажа, четверо пострадали. Как минимум один человек погиб. Причины взрыва неизвестны.

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