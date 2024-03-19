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Известный белорусский хоккеист Кольцов покончил жизнь самоубийством

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  • 19.03.2024, 16:54
  • 13,820
Известный белорусский хоккеист Кольцов покончил жизнь самоубийством

Об этом сообщила полиция Майями.

Известный белорусский хоккеист Константин Кольцов, бойфренд белорусской теннисистки Арины Соболенко, покончил жизнь самоубийством

Об этом «Трибуне» сообщила полиция Майами.

«По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12.39 полиция и пожарные спасатели Бал-Харбора были направлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, по поводу мужчины, спрыгнувшего с балкона. Отдел убийств полиции округа Майами-Дейд взял на себя расследование очевидного самоубийства Константина Кольцова (04/17/1981). Никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено», — заявил представитель пресс-службы полиции.

Делом Кольцова занимается отдел округа Маймами-Дейд.

Кольцову было 42 года. Воспитанник минской «Юности». В 1999 году был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под 18-м номером. Всего в НХЛ провел 144 игры, в которых набрал 38 (12+26) очков. Много лет выступал на высоком уровне в России. В уфимском «Салавате Юлаеве» в 2008-м стал чемпионом России, а в 2011-м — обладателем Кубка Гагарина. За сборную Беларуси сыграл на двух Олимпиадах и девяти чемпионатах мира в сильнейшем дивизионе.

Кольцов завершил выступления в 2016-м в составе минского «Динамо». Затем консультировал строительную компанию, которая возводила две арены в комплексе «Олимпик Парк».

Тренерскую карьеру Константин начал в минском «Динамо», ассистируя Горди Дуайеру. Потом были самостоятельная работа в «Бресте» и «Динамо-Молодечно». После этого Кольцов вернулся в КХЛ: один сезон он был помощником главного тренера в московском «Спартаке» и два в «Салавате Юлаеве». В сезоне-2023/24 уфимский клуб проиграл в 1/8 финала плей-офф.

18 марта хоккейное агентство Winners в телеграм-канале сообщило, что Кольцов не продлит договор с «Салаватом Юлаевым» и продолжит работу в другом клубе.

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