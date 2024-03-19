Известный белорусский хоккеист Кольцов покончил жизнь самоубийством 1 19.03.2024, 16:54

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Об этом сообщила полиция Майями.

Известный белорусский хоккеист Константин Кольцов, бойфренд белорусской теннисистки Арины Соболенко, покончил жизнь самоубийством

Об этом «Трибуне» сообщила полиция Майами.

«По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12.39 полиция и пожарные спасатели Бал-Харбора были направлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, по поводу мужчины, спрыгнувшего с балкона. Отдел убийств полиции округа Майами-Дейд взял на себя расследование очевидного самоубийства Константина Кольцова (04/17/1981). Никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено», — заявил представитель пресс-службы полиции.

Делом Кольцова занимается отдел округа Маймами-Дейд.

Кольцову было 42 года. Воспитанник минской «Юности». В 1999 году был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под 18-м номером. Всего в НХЛ провел 144 игры, в которых набрал 38 (12+26) очков. Много лет выступал на высоком уровне в России. В уфимском «Салавате Юлаеве» в 2008-м стал чемпионом России, а в 2011-м — обладателем Кубка Гагарина. За сборную Беларуси сыграл на двух Олимпиадах и девяти чемпионатах мира в сильнейшем дивизионе.

Кольцов завершил выступления в 2016-м в составе минского «Динамо». Затем консультировал строительную компанию, которая возводила две арены в комплексе «Олимпик Парк».

Тренерскую карьеру Константин начал в минском «Динамо», ассистируя Горди Дуайеру. Потом были самостоятельная работа в «Бресте» и «Динамо-Молодечно». После этого Кольцов вернулся в КХЛ: один сезон он был помощником главного тренера в московском «Спартаке» и два в «Салавате Юлаеве». В сезоне-2023/24 уфимский клуб проиграл в 1/8 финала плей-офф.

18 марта хоккейное агентство Winners в телеграм-канале сообщило, что Кольцов не продлит договор с «Салаватом Юлаевым» и продолжит работу в другом клубе.