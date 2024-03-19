Умер российский журналист Василий Уткин 15 19.03.2024, 19:03

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Василий Уткин

Известному спортивному комментатору было 52 года.

Российский спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет.

Об этом сообщили футбольный клуб «Эгриси», владельцем которого он был.

Уткин скончался сегодня в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова в Москве. Он был доставлен туда машиной скорой помощи. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность.

Сразу после госпитализации Уткина подключили к аппарату ИВЛ. Но реанимировать его не удалось.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

После создания «Матч ТВ» перешел на этот канал, где проработал до февраля 2016-го. С марта 2016-го по май 2017-го комментировал матчи на Eurosport.

Последние годы Уткин выпускал «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале, где у него более 600 тыс. подписчиков.

Также Уткин снимался в кино («День выборов» и другие проекты «Квартета И»), играл в программе «Что?Где?Когда?».

В 2017 году Уткин стал владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси», клуб принял участие во втором, третьем и четвертом сезоне Медийной футбольной лиги (МФЛ).

В 2020-м году Василий Уктин поддержал мирные протесты в Беларуси.