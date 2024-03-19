В Германии служащего Бундесвера обвинили в шпионаже в пользу России 19.03.2024, 19:33

Он имел доступ к секретным проектам в сфере радиоэлектронной борьбы.

Немецкий гражданин Томас Х. обвинен в работе на российскую разведку и разглашении служебной тайны, сообщила Генпрокуратура Германии.

Обвиняемый служил в Федеральном управлении Бундесвера по вооружениям, информационных технологий и применения, среди прочего оно занимается закупками систем радиоэлектронной борьбы. Как подозревает ведомство, он несколько раз обращался в посольства России в Бонне и Берлине с предложением о сотрудничестве. Один раз он передал разведке России сведения, полученные в ходе службы, сказано в сообщении.

Томаса Х. задержали в прошлом августе.

Как выяснил Spiegel, он имел доступ к секретным данным, касающимся проектов немецкой армии в сфере радиоэлектронной борьбы — этот доступ предоставляют только после прохождения специальной проверки.

Немецкие власти полагают, что он руководствовался личными побуждениями из-за разочарованности работой и, возможно, чтобы повысить собственную значимость. Как отмечал Spiegel, такие сотрудники являются лучшими информаторами для иностранных спецслужб, поскольку ими легко манипулировать.

В январе стало известно, что на фоне активности зарубежных разведок в аппарате немецкого канцлера Олафа Шольца оставили функционирующую систему пневматической почты, такое решение принял сам глава правительства. Ежемесячно по трубам пневмопочты проходит около тысячи отправлений. «Обычно это срочные сообщения, которые нельзя переслать в электронном виде или через курьерскую службу, например, потому что они конфиденциальны или должны быть подписаны в оригинале», — пояснял собеседник Süddeutsche Zeitung (SZ).

Как сообщал Charter97.org, в 2019 году прокуроры предъявили бывшему советнику Бундесвера Абдулу Хамиду С. обвинения в шпионаже в пользу иранской разведки.