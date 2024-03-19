Трамп пообещал не выводить США из НАТО 2 19.03.2024, 21:00

1,772

Дональд Трамп

Также он пообещал помощь странам НАТО, если они подвергнутся нападению.

Будущий кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что США «на 100 процентов» будут оставаться в НАТО под его руководством до тех пор, пока европейские страны «будут играть честно».

Об этом сообщает Politico.

В интервью своему приятелю, экс-главе партии Brexit Найджелу Фараджу для телеканала GB News, он подтвердил свою преданность Альянсу, но предостерег европейские страны от «злоупотребления» американской поддержкой.

«НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы», – сказал Трамп.

На прямой вопрос, придут ли США при его президентстве на помощь странам НАТО, если подвергнутся нападению, он ответил утвердительно.

«Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных», – отметил Трамп.

На вопрос Фараджа, будет ли Америка рядом с союзниками, если европейские страны «начнут играть честно», кандидат в президенты США от республиканцев также ответил утвердительно.

«Да. На 100 процентов», – заявил Трамп.